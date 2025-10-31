Halloween sicuro a Napoli, sequestrati oltre 100mila prodotti: 15 denunciati

PUBBLICITÀ

Maxi sequestri in occasione di Halloween a Napoli: oltre 100mila prodotti contraffatti o non sicuri, 45 persone segnalate. È il bilancio di una serie di controlli mirati eseguiti dal Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli, nel corso di una serie di interventi ispettivi operati tra il capoluogo e l’area metropolitana.

I finanzieri hanno sottoposto a sequestro oltre 100.000 prodotti contraffatti o “non sicuri” tipici di Halloween, privi delle certificazioni minime di sicurezza e di indicazioni per il consumatore. In totale 45 responsabili sono stati sanzionati, di cui 30 segnalati alla Camera di Commercio per violazioni di natura amministrativa e 15 denunciati per frode in commercio, vendita di prodotti con segni falsi e ricettazione.

I “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego Napoli, tra i quartieri cittadini di San Lorenzo e San Giovanni, hanno sequestrato oltre 35mila articoli, tra maschere e vestiti iconici di Halloween, non sicuri e dannosi per la salute dei consumatori, soprattutto dei più piccoli. Denunciati 11 responsabili. Nel corso di più interventi, i finanzieri del I Gruppo Napoli, tra i quartieri cittadini, Secondigliano, Poggioreale, San Carlo all’Arena, Pendino e le isole del Golfo partenopeo, hanno sequestrato oltre 15mila articoli, tra maschere, giocattoli, cerchietti e tatuaggi a tema, denunciando un responsabile e segnalando amministrativamente 9 soggetti alla Camera di Commercio.

Tra Frattaminore e Grumo Nevano, i finanzieri del Gruppo Frattamaggiore hanno sottoposto a sequestro 25mila gadget di Halloween tra ragni finti, decorazioni e trucchi: 5 responsabili segnalati, di cui 3 denunciati. Tra i comuni di Castellammare di Stabia, Sorrento, Pompei e Poggiomarino, i controlli del Gruppo Torre Annunziata hanno permesso di togliere dal commercio maschere, lanterne, spille, accessori per il trucco e decorazioni, per un totale di oltre 15mila articoli. Segnalati 8 soggetti per violazioni amministrative. L’azione di contrasto della Guardia di finanza, estesa anche all’area nolana (comuni di Marigliano, San Vitaliano, Comiziano) e ai comuni dell’area flegrea (Giugliano in Campania, Pozzuoli, Melito e Quarto), ha permesso di sequestrare ulteriori 10mila prodotti non sicuri e di segnalare amministrativamente altri 11 soggetti.