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“Non sarà tollerata alcuna forma di sciacallaggio mediatica o di aggressione verbale nei confronti di una minore scomparsa e della sua famiglia, già provata da un dolore immenso”.

A parlare è l’avvocato Sergio Pisani, legale della famiglia di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa a colpi di pietra dal suo ex fidanzato Alessio Tucci, dopo la gogna social registrata nei giorni scorsi contro la giovanissima vittima di femminicidio e i suoi genitori.

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Haters contro Martina Carbonaro, l’appello dell’avvocato: “Rintracciare i responsabili”

“A seguito di numerose segnalazioni relative a contenuti diffusi su piattaforme online e pagine d’informazione locale – fa sapere Pisani – adiremo le autorità competenti e i soggetti preposti al monitoraggio della rete per attivare un controllo serrato su ogni singolo profilo e commento diffamatorio”.

L’avvocato della famiglia Carbonaro annuncia, nelle prossime ore, azioni legali necessarie e provvedimenti del caso “per identificare i responsabili di tali condotte illecite, perseguendo penalmente gli autori di offese, diffamazioni e campagne di fango propagate online”.

“La rete viene monitorata costantemente – tiene a precisare l’avvocato Pisani – per isolare e denunciare chiunque utilizzi i social per calpestare la dignità umana e la verità giudiziaria: chiedo anche ai responsabili delle pagine di monitorare e cancellare gli insulti prima che si diffondano”.