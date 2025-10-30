Il Centro Pubblicitario di Afragola: la storica azienda della stampa che conquista TikTok con Giuseppe e la forza della modernità

PUBBLICITÀ

Il Centro Pubblicitario Stampa & Advertising di Afragola è da anni un punto di riferimento nel mondo della stampa e della comunicazione visiva.

Leader nella realizzazione di gadget pubblicitari, abbigliamento da lavoro professionale e antinfortunistico, insegne luminose e lavorazioni in plexiglass, l’azienda unisce esperienza, creatività e tecnologia per offrire prodotti di alta qualità a prezzi accessibili.

Nata come realtà artigianale, nel tempo si è trasformata in una vera eccellenza moderna, senza mai perdere l’anima di un’impresa familiare. Oggi il Centro Pubblicitario è conosciuto e apprezzato in tutta Italia — e persino oltre i confini nazionali — grazie anche alla spinta social di Giuseppe, il volto dell’azienda che, con la sua simpatia e bravura, ha conquistato TikTok.

I suoi video, in cui mostra i macchinari all’avanguardia e le fasi di lavorazione, raccontano con spontaneità e passione il dietro le quinte di un’attività che ha saputo evolversi restando fedele ai propri valori.

Dalla Campania a Mykonos, Germania e altre città europee, sempre più aziende scelgono Afragola per la qualità dei prodotti, la disponibilità e la cortesia che da sempre distinguono il marchio.

Un percorso di crescita continuo, guidato dal motto che rappresenta al meglio la filosofia aziendale:

“Un marchio, un nome, una garanzia.”

📍 Centro Pubblicitario Stampa & Advertising

📫 Via Lombardia, 31 – Afragola (NA) 80021

📞 Cell. 331 794 2902 – Tel. 081 869 1065