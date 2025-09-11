PUBBLICITÀ

Il garage nella traversa di via Santa Lucia era abusivo. Niente autorizzazioni per svolgere l’attività.

Il garage a pagamento a Chiaia era abusivo, rubava anche la luce

L’Unità Operativa Investigativa, Ambientale, Emergenze Sociali e Minori della Polizia Locale di Napoli ha ispezionato, a seguito di un esposto, un’autorimessa in via Serapide, nel quartiere Chiaia, accertando che l’attività veniva svolta senza alcuna autorizzazione, era dotata di passo carrabile e tabelle pubblicitarie non autorizzate ed invadeva le aree pubbliche antistanti la stessa autorimessa, facendovi parcheggiare i veicoli affidati.

PUBBLICITÀ

Gli agenti hanno rilevato allacciamenti sospetti alla rete elettrica. A seguito delle verifiche del pronto intervento Enel, è stato accertato che il titolare dell’autorimessa aveva effettuato appropriazione indebita di energia elettrica.

Il titolare è stato sanzionato, tra l’altro, in quanto parcheggiatore abusivo. Nel corso dei controlli è stata riscontrata anche la presenza di un semaforo utilizzato per segnalare la disponibilità dei posti auto che, essendo simile a quelli della segnaletica pubblica, creava confusione ai conducenti in transito.

In attesa di ulteriori verifiche, la Polizia Locale ha sequestrato il semaforo e deferito all’Autorità Giudiziaria il titolare dell’autorimessa per furto di energia elettrica.

L’attività è stata sospesa e al titolare è stata elevata una sanzione con comunicazione alla Prefettura competente.