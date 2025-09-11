PUBBLICITÀ
Il garage a pagamento a Chiaia era abusivo, rubava anche la luce

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Il garage nella traversa di via Santa Lucia era abusivo. Niente autorizzazioni per svolgere l’attività.

L’Unità Operativa Investigativa, Ambientale, Emergenze Sociali e Minori della Polizia Locale di Napoli ha ispezionato, a seguito di un esposto, un’autorimessa in via Serapide, nel quartiere Chiaia, accertando che l’attività veniva svolta senza alcuna autorizzazione, era dotata di passo carrabile e tabelle pubblicitarie non autorizzate ed invadeva le aree pubbliche antistanti la stessa autorimessa, facendovi parcheggiare i veicoli affidati.

Gli agenti hanno rilevato allacciamenti sospetti alla rete elettrica. A seguito delle verifiche del pronto intervento Enel, è stato accertato che il titolare dell’autorimessa aveva effettuato appropriazione indebita di energia elettrica.

Il titolare è stato sanzionato, tra l’altro, in quanto parcheggiatore abusivo. Nel corso dei controlli è stata riscontrata anche la presenza di un semaforo utilizzato per segnalare la disponibilità dei posti auto che, essendo simile a quelli della segnaletica pubblica, creava confusione ai conducenti in transito.

In attesa di ulteriori verifiche, la Polizia Locale ha sequestrato il semaforo e deferito all’Autorità Giudiziaria il titolare dell’autorimessa per furto di energia elettrica.

L’attività è stata sospesa e al titolare è stata elevata una sanzione con comunicazione alla Prefettura competente.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

