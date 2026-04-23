Imprenditore scomparso da due mesi nel Vesuviano, ricerche e scavi senza sosta

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Si stanno concentrando, nel territorio di Terzigno, nel Vesuviano, e si avvalgono anche di un piccolo escavatore, le ricerche di un imprenditore di cui non si hanno notizie da circa due mesi.

A indagare sono i carabinieri del gruppo di Torre Annunziata e, al momento, non si conosce l’identità della persona scomparsa. I militari dell’arma sono al lavoro nella zona circostante via Zabatta e gli scavi interessano un terreno vicino alla strada.

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Secondo quanto si è appreso, qualche giorno fa l’indagine ha subito una svolta. Nelle ricerche sono impegnati, oltre ai carabinieri con le unità cinofile, anche i vigili del fuoco.