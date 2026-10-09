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Gli agenti del Gruppo N.I.S.A. del Corpo di Polizia Metropolitana di Napoli, nell’ambito dell’attività di polizia giudiziaria d’iniziativa e di controllo del territorio, hanno sottoposto a sequestro, nel territorio tra Volla e Ponticelli, un’autovettura di grossa cilindrata Volvo XC60, risultata provento di furto commesso in Svezia e recante elementi identificativi interamente contraffatti.

In giro tra Volla e Ponticelli con Volvo da 60mila euro, l’auto era stata rubata in Svezia

Il controllo è scaturito da un servizio di pattugliamento che ha portato poi all’accertamento sul veicolo. Gli accertamenti tecnici condotti dal Gruppo N.I.S.A. hanno consentito di rilevare l’alterazione del numero di telaio, la targa non corrispondente al veicolo e la documentazione di circolazione falsa. Il confronto con le banche dati nazionali e internazionali ha poi permesso di accertare che il mezzo risultava rubato nel territorio svedese.

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Il veicolo è stato posto sotto sequestro e il conducente è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per ricettazione. Sono in corso approfondimenti per ricostruire la filiera del traffico e verificare eventuali ipotesi di riciclaggio.

L’intervento si inserisce nel più ampio contrasto ai fenomeni illeciti legati al mercato dei veicoli, che la Polizia Metropolitana porta avanti con particolare attenzione ai mezzi con targa estera. Dall’inizio del 2026 sono stati sequestrati 19 veicoli provenienti da furto, con telaio contraffatto e provenienza illecita successivamente accertata: 16 con targa polacca, uno con targa bulgara e due con targa italiana. Altri 6 veicoli sono stati sequestrati perché oggetto di appropriazione indebita: tre denunciati in Spagna, uno in Germania e due in Italia. È stato inoltre individuato un veicolo con targa italiana clonata, con telaio contraffatto e provento di furto. Sette veicoli, oggetto di furto e appropriazione indebita, sono stati recuperati e riconsegnati agli aventi diritto prima che il telaio venisse contraffatto.

Il dato conferma la tendenza del 2025, quando i veicoli sequestrati perché rubati e con telaio contraffatto erano stati 31 (26 con targa polacca, 4 con targa tedesca, uno con targa italiana), oltre a due sequestrati per appropriazione indebita (uno con targa spagnola e uno con targa italiana).

I controlli proseguiranno e si intensificheranno sull’intero territorio metropolitano.