Dramma in casa nel Napoletano, nonna Genoveffa muore nell’incendio

PUBBLICITÀ

Ieri, intorno alle ore 17, i carabinieri della stazione locale e del nucleo radiomobile della compagnia di Castellammare di Stabia sono intervenuti, insieme ai vigili del fuoco, in via Vittorio Veneto a Gragnano. All’interno di un’abitazione è stato rinvenuto il corpo senza vita di Genoveffa Totaro. Il cadavere della donna, 75 anni, si trovava sul balcone accanto a una bombola di gas ed era parzialmente carbonizzato. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto; tra le ipotesi al vaglio non si esclude quella di un improvviso ritorno di fiamma dalla bombola.

“Non so se qualcosa esista, probabilmente non c’è proprio niente mi viene da pensare, ma una cosa è certa: se qualcosa c’è, nessuno più di te merita il paradiso, ora finalmente sei con lui”: queste le parole che Katia Buonopane ha affidato ai social dopo la scomparsa dell’anziana. “Ti prego mamma, abbi cura ancora di lui come hai sempre fatto, in modo unico e senza eguali”, prosegue Katia, con il pensiero rivolto ad Alessandro Cascone, il nipote della 75enne tragicamente deceduto nell’agosto del 2022 a seguito di una caduta dal balcone.

PUBBLICITÀ