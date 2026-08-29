Antonio lasciato morto davanti l’ospedale di Pozzuoli, due fermati

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Due uomini sono stati fermati per la morte di Antonio Di Napoli, il 37enne abbandonato morto davanti all’ospedale di Pozzuoli. Grazie ad un’indagine lampo degli uomini del locale commissariato (guidato dal vice questore aggiunto Raffaele Esposito) sono stati fermati due uomini con uno di loro che è stato denunciato anche per spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto ricostruito Di Napoli sarebbe stato colpito da una crisi e da un forte stato di agitazione dopo aver assunto droga all’interno della casa del pusher.

A quel punto i due avrebbero preso la sua auto per accompagnarlo all’ospedale dove, una volta giunti davanti all’ingresso del pronto soccorso, lo avrebbero abbandonato. Grazie anche all’acquisizione delle immagini di videosorveglianza i poliziotti sono riusciti a risalire ai due che avevano abbandonato l’auto a poche centinaia di metri dall’ospedale per poi scappare a piedi. I poliziotti del commissariato puteolano hanno anche recuperato il cellulare di Di Napoli dal quale potrebbero emergere altri particolari utili a ricostruire le ore che hanno preceduto la morte.

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