Incidente auto-scooter nel Napoletano, Alessia muore a 26 anni

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Poco dopo mezzanotte i carabinieri della Compagnia di Nola sono intervenuti all’incrocio tra via Trivice d’Ossa e via Pizzariello a Camposano per un sinistro stradale. Da una prima ricostruzione uno scooter e un’auto si sarebbero scontrati. La 26enne in sella è morta sul posto per le lesioni riportate. Il 20enne alla guida era in auto con un’amica. Entrambi sono stati trasportati presso l’ospedale di Nola non in pericolo di vita. Indagini in corso per ricostruire la dinamica. a perdere la vita è stata la giovane Alessia D. M.