Si ribalta con l’auto, esce vivo e poi viene travolto: Christian muore davanti alla fidanzata

Un destino crudele quello che Christian Stomeo, 29enne di Lecce, ha dovuto affrontare questa notte. Un destino che non gli ha lasciato scampo. Il giovane si trovava sulla Strada Statale 16 – all’altezza di Zollino – alla guida della sua auto, una Opel Corsa, quando ad un certo punto ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato. A bordo dell’auto c’era anche la fidanzata.

Christian travolto da un’auto e scaraventato contro un albero

Dopo l’incidente, però, i due sono rimasti incolumi e sono usciti dall’abitacolo, schivando alcune auto che transitavano in quel momento sulla strada. Purtroppo il 29enne, però, non è riuscito ad evitarne una. Quella vettura che, purtroppo, l’ha centrato scaraventandolo fuori dalla carreggiata e facendolo finire contro un albero. L’impatto, purtroppo, è stato fatale. Il conducente che l’ha travolto si è immediatamente fermato per prestare soccorso, ma per il giovane non c’è stato niente da fare. La fidanzata, che era con lui, è finita invece in ospedale in codice giallo.