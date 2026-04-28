Incidente in Irpinia, travolte e uccise sette mucche: ferite 4 persone

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La notte scorsa sulla statale Ofantina, l’arteria che collega Avellino ai comuni dell’Alta Irpinia, una mandria di bovini ha aveva invaso la carreggiata all’altezza della galleria “Malepasso”, nel territorio del comune di Sorbo Serpico ed è stata investita dalle auto in transito.

Tre veicoli sono andati praticamente distrutti nell’impatto e quattro persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite. Sette mucche sono morte nell’impatto. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto carabinieri, ambulanze del 118 e squadre dell’Anas che hanno ripristinato la viabilità nelle prime ore del mattino. I feriti sono stati trasportati in ospedale: le loro condizioni non sarebbero gravi. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri.

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