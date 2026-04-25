Incidente in Via Ripuaria a Varcaturo, la vittima è un 17enne

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Tragedia nella notte a Varcaturo, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale. Altre due persone, entrambe giovani, sono rimaste ferite, tra cui il conducente dell’auto su cui viaggiava la vittima. Lo riporta Cronaca Flegrea.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 4 del mattino in via Ripuaria, nei pressi della scuola primaria Don Giuseppe Diana. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con automedica e ambulanze, ma per il minorenne non c’è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, N.C., sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo durante l’impatto tra i veicoli.

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I due feriti, ovvero il conducente 18enne dell’auto su cui si trovava il ragazzo e la 26enne alla guida dell’altro mezzo coinvolto, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli per le cure del caso. Non sono in pericolo di vita.

I carabinieri della Compagnia di Giugliano sono intervenuti per effettuare i rilievi e avviare le indagini volte a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. La salma del 17enne è stata posta sotto sequestro su disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso.