Dramma in via Labriola nel quartiere di Scampia. Dalla prima ricostruzione emergerebbe che un uomo è rimasto vittima dopo essere stato investito. Un’altra persona è stata portata in condizioni gravi in ospedale. Sul posto è arrivata l’ambulanza per soccorrere le persone coinvolte. Sul viatico si è accalcata sono folla di curiosi. Il corpo delle vittima è stata coperta da un lenzuolo. In molti hanno accusato il ritardo nei soccorsi. Nelle vicinanze c’era il set di Gomorra.

Un pedone sarebbe stato investito dal fattorino di una pizzeria, quest’ultimo viaggiava a bordo di uno scooter. La vittima era senza documenti. Il conducente del motorino è stato portato in ospedale in seguito al grave impatto.