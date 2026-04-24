Incubo in Irpinia, perseguita l’ex amante e la famiglia per 5 anni

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Si è tenuto mercoledì dinanzi al Gip del Tribunale di Benevento l’interrogatorio di garanzia per la 55enne di Montesarchio, difesa dall’avvocato Vittorio Fucci, indagata di stalking nei confronti dell’ex amante e della sua famiglia. In particolare 5 anni dopo la fine di una relazione extraconiugale, la 55enne di Montesarchio avrebbe continuato a tormentare l’ex amante e la sua famiglia, composta dalla moglie e da due figli minori.

Per questo il Gip del Tribunale di Benevento ha disposto nei suoi confronti il divieto di avvicinamento alle parti offese, con applicazione del braccialetto elettronico e obbligo di mantenere una distanza di almeno un chilometro. La misura cautelare arriva al termine di un’indagine dei Carabinieri coordinata dalla Procura di Benevento. L’inchiesta è partita dalla querela dell’uomo. A delineare il quadro indiziario sono stati i filmati del sistema di videosorveglianza comunale, le dichiarazioni delle vittime, compresi i minori, e le testimonianze raccolte. Elementi ritenuti sufficienti dal Gip per disporre la misura, considerata l’esistenza di un concreto pericolo di reiterazione. All’interrogatorio di garanzia, la 55enne è stata accompagnata dal suo difensore di fiducia l’Avvocato Vittorio Fucci.

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