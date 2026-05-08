Indagine sul figlio di Rita De Crescenzo, agguato ripreso dalle telecamere

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Gli occhi elettronici di via Rosario a Portamedina e di via Pasquale Scura hanno permesso agli inquirenti di ricostruire l’agguato condotto da Francesco Pio Bianco contro la vittima Mario Forte avvenuto nella notte del 26 giugno 2025. Le indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla Procura per i minorenni di Napoli, sono partite dal tentato omicidio avvenuto con l’esplosione di diversi colpi d’arma da fuoco.

Gli accertamenti svolti attraverso le intercettazione e la visione delle immagini di videosorveglianza, hanno fatto emergere che l’aggressione sarebbe nata da una lite per futili motivi tra alcuni giovani del Pallonetto a Santa Lucia e altri dei Quartieri Spagnoli-Montesanto. Il 28 giugno 2025 è stata intercettata una conversazione all’interno dell’auto di S.N. in cui era presente Forte, quest’ultimo avrebbe raccontato l’accaduto di due giorni prima facendo riferimento ai rancori avuti con Bianco. Il 16 febbraio 2026, Forte avrebbe sferrato due colpi di coltello alla coscia sinistra di Bianco.

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Gli arresti dopo lo scontro tra le baby gang

Ieri mattina gli uomini della Squadra Mobile partenopea (guidati dal dirigente Mario Grassia) hanno eseguito sette ordinanze di custodia cautelare per Francesco Pio Bianco, figlio della tiktoker Rita De Crescenzo, Mario Forte, Simone Rizzo, Francesco Rizzo, Sonny Giuliani e i minorenni I.C. e M. C.

Durante l’esecuzione, avvenuta con il supporto dei Commissariati San Ferdinando, Montecalvario e Dante, del Reparto Prevenzione Crimine Campania, unità cinofile antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, un drone e un’unità eliportata, sono state effettuate diverse perquisizioni, durante le quali è stata rinvenuta una grossa busta contenente circa un kg di marijuana, divisa e pronta per lo spaccio in strada.