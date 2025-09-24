PUBBLICITÀ
Intestazione fittizia per i Cesarano, assolti due imputati di Mugnano

Antonio Mangione
Il tribunale di Napoli nord – Seconda Sezione collegpo A presidente Marrone -ha assolto Luigi Ferrara e Giuseppe Albano di Mugnano  (entrambi difesi da avv. Luca Gili). Rispondevano di intestazione fittizia collegati alla ditta “Eredi Cesarano” di Quarto attraverso un’altra azienda le tre persone assolte oggi dal Tribunale di Napoli. Secondo l’accusa la ditta “Eredi Cesarano”, colpita da interdittiva antimafia nel 2018, avrebbe continuato ad operare tramite altra ditta mediante intestazione fittizia dei beni.

