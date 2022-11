Ischia, 7 vittime della frana di Casamicciola: ci sono anche 2 bimbi e un neonato

Sono sette le vittime estratte dal fango che ha invaso Casamicciola travolgendo mezzi e persone. Tra i corpi senza vita ci sono due bambini, un neonato di appena 21 giorni e un’anziana. Un ritrovamento che getta nello sconforto mentre è stato dichiarato lo stato d’emergenza per un anno. Sul posto Guardia di Finanza e cinofili, vigili del fuoco. Il Cdm metterà a disposizione un paio di milioni di euro per i primi interventi.

«Sono in ospedale. Mi hanno chiamato per il riconoscimento di due dei miei nipotini». Così lo zio della bimba di 6 anni e del fratellino di 7 che nelle ultime ore sono stati estratti senza vita purtroppo dalla loro bara di fango, acqua e detriti. Quella valanga che alle 5 del mattino di ieri ha investito anche la loro casa e che ha finito per trascinarli all’esterno.

Aperto un fascicolo in Procura per frana colposa

Droni e carabinieri forestali sono in azione a Ischia non solo per la ricerca dei dispersi, ma anche per attività di ricerca e repertamento di materiale che sarà vagliato dalla magistratura: la Procura di Napoli, infatti, come avviene di norma in casi del genere, ha aperto un fascicolo d’inchiesta sulla frana di Casamicciola che ha provocato morti e ingenti danni materiali. L’ipotesi di reato – come anticipa Il Mattino – è quella di disastro colposo, ma ancora non c’è alcun nome iscritto nel registro degli indagati.

“Tornerai ancora più bella, forza Ischia”, lo striscione della Curva A

“Vicini al nostro popolo. Tornerai ancora più bella. Forza Ischia”. E poi la firma: “Curva A”. Così gli ultras del Napoli hanno voluto manifestare la propria vicinanza alle persone coinvolte nella tragedia che ha colpito Ischia. Lo striscione è apparso a via Marina, nei pressi della stazione Marittima. Un messaggio di vicinanza è arrivato anche nella curva del Crotone: i calabresi hanno affrontato il Latina in Lega Pro.