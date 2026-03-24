Ennesimo incidente a Napoli, addio al professore Italo Ferraro

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Il corso Vittorio Emanuele è ancora una volta teatro di un incidente mortale: morto Italo Ferraro. “Ci è giunta la terribile notizia che il Prof. Italo Ferraro architetto e professore associato di Progettazione, investito ieri sera al Corso Vittorio Emanuele , vicino casa e sulla strisce pedonali, è deceduto poco fa. Il nostro comitato “miriguarda ” si stringe alla famiglia e grida giustizia per questo ennesimo episodio che vede coinvolti i nostri cittadini che non sono protetti nonostante le continue sollecitazioni dei nostri comitati sulla questione viabilità, controllo del territorio e scarsa illuminazione di questo tratto di strada“.

La segnalazione del deputato Borrelli

A segnalarlo sulla sua pagina Facebook, il deputato Francesco Emilio Borrelli che a sua volta ha ricevuto la segnalazione da parte di un conoscente della vittima: “Ieri sera verso le 20 è stato investito un caro amico al corso Vittorio Emanuele”, scrive un follower della pagina social del politico.

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Pochi giorni fa l’incidente mortale nella stessa zona

Nei giorni scorsi, sempre al corso Vittorio Emanuele, un uomo di 80 anni era stato ritrovato senza vita in strada. Il corpo era sulle strisce pedonali ormai inerme. In quel caso però fatale un malore che lo aveva colpito mentre era in sella al suo scooter, facendolo cadere rovinosamente sull’asfalto.