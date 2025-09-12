Kekko e Lucia investiti e uccisi a Fuorigrotta, proposta di concordato della pena da parte dell’imputato

PUBBLICITÀ

Al via il processo in Corte d’Appello a Napoli a carico di Lenci Dario, accusato di omicidio stradale dei due giovani ragazzi Kekko e Lucia in Via Terracina a Fuorigrotta. E’ stato chiesto il rinvio dell’udienza perché c’è stata la proposta di concordato della pena da parte dell’imputato, difeso dagli avvocati Giovanni Abet e Leopoldo Perone. Lenci si trova attualmente in carcere a Poggioreale dopo la condanna a dieci anni. Il 35enne lo scorso 30 settembre investì e uccise a Fuorigrotta Lucia Morra e Francesco Altamura. I due ragazzi, di 20 e 23 anni, percorrevano via Terracina a bordo di uno scooter prima di essere travolti da un’auto di grossa cilindrata guidata contromano dall’uomo che gli esami avrebbero rivelato aver fatto uso di cocaina e alcol.

Il giudice per l’udienza preliminare lo ha ritenuto colpevole di duplice omicidio stradale aggravato: nel processo – celebrato con rito abbreviato – la procura di Napoli aveva chiesto il massimo della pena, 12 anni, due in più di quelli applicati dal gup nei confronti di Lenci.

Una sentenza definita “scandalosa” da Gianfranco Morra, il padre di Lucia, una delle vittime: “Mi vergogno di essere italiano, solo cinque anni per ogni ragazzo ucciso – ha detto – Noi non abbiamo avuto alcuno sconto, a differenza di chi si è reso protagonista di un vero e proprio assassinio”.

Le parti civili sono difese dagli avvocati Sergio Pisani, Luigi Poziello e Teresa Amato.

L’udienza è stata rinviata al 17.10.2025.