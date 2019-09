La lavatrice non funziona, quale potrebbe essere il problema?

Usata tutti i giorni o quasi, la lavatrice con il passare del tempo rischia di usurarsi, e quindi potrebbe non garantire sempre prestazioni ottimali. Un problema piuttosto comune, per esempio, è quello che si riscontra nel momento in cui il motore non gira o la lavatrice non centrifuga. A volte la colpa potrebbe essere semplicemente di un carico dei panni eccessivo o, al contrario, troppo ridotto: pertanto il primo aspetto da controllare riguarda proprio il bilanciamento del carico. Ciò accade specialmente con i modelli di nuova generazione, che presentano i cosiddetti sensori di bilanciamento per colpa dei quali non si esegue la centrifuga quando viene riscontrato un carico non adatto.

I problemi della centrifuga

Gli inconvenienti correlati alla centrifuga possono essere numerosi: la lavatrice che scarica ma non centrifuga, oppure che centrifuga unicamente a vuoto, o ancora che gira lenta. Vale la pena di dare un’occhiata anche al filtro e allo scarico: nel caso in cui l’acqua non venga scaricata in maniera idonea, la centrifuga non può essere eseguita. Ecco perché può essere un’intuizione indovinata quella di estrarre il filtro per verificare che al suo interno non siano presenti corpi estranei. Altre cause potenziali vanno individuate nell’usura dei carboncini, nella caduta della cinghia, in problemi elettronici, nell’ostruzione della pompa di scarico o in un guasto al pressostato. Potrebbe esserci bisogno, insomma, di acquistare dei componenti guasti, a questo scopo consigliamo di navigare sul sito folettostore.it, dove potrete trovare ricambi lavatrici SAMSUNG, AEG, BEKO, ELECTROLUX e componenti delle altre marche più vendute.

Perché la lavatrice non riesce a scaricare l’acqua

Un inconveniente frequente è quello dello scarico intasato al sifone o al muro; quando la pompa di scarico non compie il proprio lavoro come dovrebbe, non si può far altro che verificare lo stato del tubo di scarico e, in un secondo momento, le condizioni del filtro. Dopo aver estratto il tubo dal sifone, bisogna verificare che non sia ostruito. A questo punto occorre far scaricare la macchina all’interno di un secchio: qualora il problema non fosse risolto, vorrebbe dire che l’ostruzione si trova dentro la lavatrice, e non si può far altro che chiamare un tecnico. Anche il filtro, comunque, potrebbe essere ostruito. Per accertarsene lo si può svitare; quindi si inclina la lavatrice e si elimina l’acqua con l’aiuto di un catino. La lavatrice potrebbe avere delle difficoltà nello scaricare l’acqua a causa di un guasto elettronico alla scheda, per un problema al pressostato, per un blocco alla pompa di scarico o per la presenza di corpi estranei all’interno del reparto di scarico.

Che cosa vuol dire se dalla lavatrice proviene un odore non gradevole

Ogni tanto capita che dalla lavatrice esca una fastidiosa puzza di muffa o di fogna: il problema è che nel giro di breve tempo questo odore si potrebbe diffondere e impregnare i panni che vengono lavati. La prima precauzione che si deve adottare in una circostanza del genere consiste nel compiere un lavaggio a vuoto ad alte temperature. Vale la pena di tener presente che le temperature che non superano i 40 gradi servono sì a pulire i vestiti, ma non consentono di dire addio ai batteri e alle muffe che si sono accumulate dentro la lavatrice. Per rendere il lavaggio a vuoto ancora più efficace è consigliabile ricorrere a uno specifico detergente anti-batterico o a del semplice aceto. Tale operazione dovrebbe essere effettuata con regolarità, più o meno una volta al mese.

Guida alla manutenzione della lavastoviglie

I cattivi odori potrebbero provenire anche dalla guarnizione dell’oblò, magari perché è stata infestata da batteri e melma. La guarnizione va pulita nel modo più attento possibile con un panno in tutti i punti in cui si riesce ad arrivare, magari usando uno spazzolino per raggiungere gli angoli più nascosti. Lo stess0 trattamento va applicato anche alla vaschetta dei detersivi. In genere, comunque, per sconfiggere e prevenire i cattivi odori è buona norma non lasciare a lungo il bucato dentro la lavatrice: una volta che il lavaggio è finito, è consigliabile togliere subito i panni. Quando l’elettrodomestico non è in funzione, infine, l’oblò dovrebbe essere tenuto aperto, per far sì che circoli aria e che esso non rimanga umido.