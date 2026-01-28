PUBBLICITÀ

Per anni è stata una ferita aperta nel tessuto urbano, un punto critico segnato da rifiuti, degrado e insediamenti abusivi.

Oggi l’area sottostante il viadotto della strada provinciale 1 “Circumvallazione esterna” di Napoli, la cosiddetta “rotonda di Arzano”, volta pagina grazie a un intervento di bonifica che chiude una lunga stagione di abbandono.

PUBBLICITÀ

La “rotonda di Arzano” volta pagina, rimossi rifiuti e baraccopoli dopo la bonifica

A esprimere soddisfazione è la consigliera comunale di Arzano e consigliera metropolitana del Movimento 5 Stelle Anna Chiatto, che parla di soluzione a un problema “atavico” che da tempo affliggeva il territorio

“Desidero congratularmi con la Direzione tecnica strade 1 della Città Metropolitana di Napoli per l’eccellente lavoro svolto e per aver dimostrato che, quando le istituzioni collaborano con determinazione, anche i problemi più radicati possono trovare soluzione”, dichiara la consigliera Chiatto.

L’operazione, frutto di un’azione congiunta e coordinata, ha visto la partecipazione della responsabile dell’ufficio ambiente e patrimonio del Comune di Arzano e dei Carabinieri della Tenenza di Arzano, sotto il comando del maresciallo Raimondo Semprevivo, ai quali va il ringraziamento sentito della consigliera per la professionalità e l’impegno dimostrati.

“Grazie al mio interessamento e alla sinergia tra i diversi enti coinvolti, siamo riusciti a dare una risposta concreta a un’emergenza ambientale e sociale che durava da troppo tempo”, sottolinea Chiatto. “L’intervento ha permesso di rimuovere e smaltire correttamente i rifiuti accumulati nel corso degli anni, di eliminare la baraccopoli che si era insediata nell’area e, aspetto fondamentale dal punto di vista umano, di prendere in carico le persone senza fissa dimora che vi sostavano, garantendo loro un’assistenza adeguata”.

Un elemento cruciale dell’operazione riguarda la prevenzione: sarà infatti predisposta un’apposita recinzione dell’area che impedirà in futuro nuovi sversamenti abusivi, restituendo decoro a una zona di grande passaggio e importante snodo viabilistico per la cittadinanza.

“Questo risultato dimostra che l’impegno costante e la collaborazione istituzionale sono la chiave per tutelare il nostro territorio e garantire condizioni di vita dignitose a tutti i cittadini”, conclude la consigliera metropolitana Anna Chiatto. “Continuerò a vigilare affinché situazioni simili non si ripetano e a lavorare per il bene della nostra comunità”.