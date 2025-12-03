Lavoratori in nero e abusi, sanzionati 8 ristoranti nel cuore della movida a Napoli

PUBBLICITÀ

Prosegue il programma mirato di controlli nelle aree della movida cittadina da parte della Questura, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, della Polizia locale e metropolitana di Napoli, in attuazione delle pianificazioni assunte in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari.

Nell’ultimo fine settimana del mese di novembre i controlli delle forze di polizia hanno riguardato 743 persone e 232 veicoli, di cui 64 sanzionati per violazioni al codice della strada. Non sono mancate le verifiche agli esercizi commerciali che, nel solo arco di tre giorni, hanno interessato 23 attività, con sanzioni per 10 di esse. Sono anche stati identificati e segnalati 9 parcheggiatori abusivi. Nelle medesime aree, la Polizia locale di Napoli ha effettuato i controlli di competenza, nell’ambito della movida, in particolare nel quadrilatero di via Cisterna dell’Olio, in relazione alla normativa regolamentare in materia di inquinamento acustico e rispetto della quiete pubblica.

La stessa Polizia locale ha controllato 25 attività commerciali ed elevato 320 sanzioni per violazioni al Codice della strada, con 24 rimozioni con carri gru, nonché eseguito accertamenti per occupazione abusiva di suolo pubblico e conferimento irregolare di rifiuti. Nelle zone della movida ulteriori controlli interforze sono stati effettuati anche con l’ausilio di personale della Asl Napoli 1 Centro, oltre che della Polizia locale, ed hanno riguardato 8 esercizi di ristorazione, con l’irrogazione di sanzioni per lavoratori non regolari, occupazione abusiva di suolo pubblico, violazione del regolamento di polizia urbana per il conferimento dei rifiuti ed altre carenze strutturali.