Lutto ad Arzano per la scomparsa di Gennaro Moscato, era titolare di un noto bar sulla rotonda

Lutto ad Arzano per la scomparsa di Gennaro Moscato, 51enne molto noto in città per la sua attività di commerciante, infatti aveva un bar Gran Caffè Moscato. Sabato il funerale nella sua città nella chiesa del Cristo Redentore, a salutarlo la moglie Nunzia che amava molto, le figlie, i parenti e gli amici. Tante le dediche social per Genny.

A salutarlo anche l’attore Gigi Attrice: “”Ciao, Grande Rino

Del Gran Caffè Moscato

Alla rotonda di Arzano

volevo solo dirti che ti avrò sempre nel mio cuore ♥️

Ricordo ancora prima del gran caffe moscato.

Quando giocavamo a calcio nel del nostro quartiere, le nostre risate e le nostre sfide. Sei stato un amico vero e un compagno con un carattere tosto

tante di avventure.

Ti ricorderò sempre con affetto!🩵

Ciao Rino 🏃‍➡️”

“Un dolore che non si può quantificare… grande Amico, Onestà da vendere, Leale e sincero caratteristiche rare ormai… sempre allegro e disponibile ad aiutare chiunque lo meritasse. Ha dato da mangiare a 10 famiglie per 15anni nel suo bar. Un grande Imprenditore

Che tristezza.😭

Un ragazzo pazzaglione e gioioso.

Mi dispiace infinitamente.

Abbraccio forte la famiglia soprattutto la moglie e le fig

“O’ Moscato non era soltanto un familiare, ma una persona di cuore che ha lasciato un segno indelebile in tutti noi arzanesi.

Ci mancherà il suo sorriso, la sua presenza e la sua genuina bontà.

A nome di tutti, esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia in questo momento di grande dolore.

Buon viaggio, Rino”.

Il Presidente, Il Consiglio Direttivo ed i soci UILDM “Giovanni Nigro” Arzano si uniscono al dolore ed al cordoglio della famiglia Moscato. per l’improvvisa scomparsa dell’amato. Gennaro “Rino” Moscato

le nostre piu Sentite Condoglianze alla famiglia R.i.p

“Ti porterò nei miei ricordi x sempre…amico dall’adolescenza

E chi ti dimentica che ai miei 16 anni insieme ad Agnese Rosaria ,Rosanna Santa …con le nostre mille insistenze…ci portasti al mitico Metropolis di allora….nessuno poteva entrare se non nella maggiore età..ti chiamavamo x ogni cosa e tu li che ci accontentavi…ma tu eri un PR rimomato x davvero…e con te si aprivano tutte le porte,,,,il nostro amico,oltre che ci proteggevi in quella vita mondana…x noi troppo piccole….quando c eri tu mi sentivo protetta non so perché …per poi continuare un amicizia pulita e con massimo rispetto x gli anni a seguire…..

Poi facesti il grande salto….il Gran caffè Moscato…..il più bello….ci venivo ogni volta..una parentesi bella della mia vita….ed anche lì mi seguivi con lo sguardo….x vedere semmai io ne avessi bisogno….eri li….mi seguivi nei percorsi dei miei anni…mi volevi bene..ed io a te……come fratelli..

Venivamo ad ogni ora del giorno e della notte…come si va in casa propria….e tu li…che ci seguivi sempre ………..

Mi ADDOLORA la tua perdita …..

MOSCATO, COME TI CHIAMAVAMO TUTTE NOI…FIN DA PICCOLE…..

TI VOGLIO BENE DOVUNQUE TU SIA…….🙏🖤

Gennaro Moscato, Un pezzo di storia del nostro quartiere….se n’è andato troppo presto