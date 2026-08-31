Lutto nel Casertano, la professoressa Giusi muore a 37 anni

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Giusi Morelli si è dovuta arrendere ad una terribile malattia che l’ha portata alla morte. La professoressa 37enne è deceduta all’ospedale di Sessa Aurunca ma la sua salma sarà tumulata a Pignataro Maggiore. Il sindaco Cesare Cuccaro ha ricordato la lotta della donna: “Giusy ci lascia dopo aver combattuto a lungo e con grande coraggio contro un male che, alla fine, l’ha strappata troppo presto alla vita e all’affetto dei suoi cari. In questo momento di immenso dolore, io, l’amministrazione comunale e l’intera comunità esprimono alla famiglia Morelli le più sentite condoglianze e la propria vicinanza, partecipando con profonda commozione a questa dolorosa perdita. Il ricordo di Giusy rimarrà vivo nei cuori di quanti l’hanno conosciuta e amata. Riposa in pace”.

Giovanni Lombardi, ex sindaco di Calvi Risorta, l’ha ricordata così: “Avevamo una cena in sospeso a casa tua ma purtroppo il destino ha deciso diversamente. Sei stata attorniata dall’amore dei tuoi cari fino all’ultimo tuo respiro e questa resta l’unica vera consolazione di noi esseri mortali. Aiuta la tua splendida mamma, il tuo papà, le tue sorelle, le tue amiche e tutti quelli che continueranno a volerti bene a superare questo immenso dolore. Cosa dire del tuo compagno di vita? Ti ha amato e assistito con la dedizione di chi ha un cuore immenso e che vivrà per sempre nel tuo ricordo e di quell’immenso amore che vi ha legato in questa vita terrena. Addio, Giusy”.

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“Il dott. Giovanni Marrocco si stringe con profondo dolore ed estrema commozione attorno alla famiglia dell’avvocato Giovanni Morelli, Presidente dell’Associazione Carabinieri di Calvi, per la prematura scomparsa, a soli 37 anni, dell’amata figlia Giusy.

Il suo sorriso, la sua straordinaria solarità e la gioia di vivere, che sapeva donare a chiunque la incontrasse, resteranno un patrimonio indelebile nel cuore di tutti noi. In un momento di così grande e ingiusto dolore, rivolgo ai suoi cari le mie più sentite e sincere condoglianze“.