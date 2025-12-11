PUBBLICITÀ
Lutto nel Casertano per la morte dell’assessora Marisa Pascarella, lottava contro un brutto male

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Il Comune di Portico di Caserta piange la scomparsa di Marisa Pascarella, assessora comunale con delega alle Politiche Sociali, venuta a mancare questa mattina all’ospedale di Caserta. Aveva 41 anni.

La notizia ha scosso l’intera comunità. Pascarella combatteva da tempo contro un tumore. Da qualche mese aveva perso anche il fratello, scomparso prematuramente in circostanze simili.

Lascia il marito Giuseppe e due figli piccoli. Il sindaco Peppe Oliviero e tutta l’amministrazione si uniscono al dolore dei familiari, ricordandola come una donna profondamente sensibile.

Di seguito, la nota del sindaco di Portico di Caserta, Peppe Oliviero: “Con profondo dolore annunciamo la dipartita del nostro Assessore Marisa Pascarella. La nostra comunità perde oggi una persona di grande valore, che ha dedicato il proprio impegno, la propria competenza e la propria umanità al servizio del Comune e dei cittadini. Il Sindaco, l’Amministrazione e i dipendenti tutti, si stringono con sincero affetto alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. In suo ricordo, le bandiere del Municipio sono state poste a mezz’asta”.

