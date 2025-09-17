PUBBLICITÀ
HomeCronaca"Ma che vuò? Vado di fretta" al telefono mentre guida inveisce contro...
CronacaCronaca locale

“Ma che vuò? Vado di fretta” al telefono mentre guida inveisce contro gli agenti ad Arzano

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ma che vuò? Vado di fretta al telefono mentre guida inveisce contro gli agenti ad Arzano
Ma che vuò? Vado di fretta al telefono mentre guida inveisce contro gli agenti ad Arzano
PUBBLICITÀ

Continuano i controlli degli agenti della polizia locale di Arzano anche all’esterno degli istituti scolastici. A finire nel mirino degli uomini diretti dal Comandante Biagio Chiariello ancora una volta alcuni genitori maleducati. Ieri durante il servizio alla centrale via Napoli, all’esterno di un plesso scolastico, una donna con a bordo la propria figlia era al cellulare incurante degli altri pedoni. L’agente gli ha intimato l’alt per i controlli ricevendo di risposta un chiaro invito a spostarsi in quanto la donna infastidita.

Senza esitazione gli agenti hanno prima fatto scendere la piccola per la scuola e poi identificato la donna, di Arzano, che é stata segnalata.
Contestate le violazioni delle norme del codice della strada con sanzione fino a 1000 euro e ritiro immediato della patente trasmessa in Prefettura. Non é un caso isolato quello successo, ma si associa ad altri che sono stati accertati proprio in occasione dei controlli all’esterno delle scuole.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati