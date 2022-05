Madonna chiede un incontro a Papa Francesco: “Dobbiamo parlare di alcune cose…”

La popstar Madonna ha chiesto tramite twitter un colloquio a Papa Francesco per discutere delle sue scomuniche “ingiuste“. Veronica Ciccone in arte Madonna è una delle popstar più note nella scena musicale mondiale, considerata dai più la “regina del pop”. La cantante d’origine italiana è nota non solo per le sue hit mondiali, che dal pop passano al dance arricchendosi spesso con sfumature di vari generi musicali, ma anche per il suo “stile”. Da sempre eclettica nel mostrare la sua personalità, la regina del pop fa parlare di se ancora una volta.

Il tweet di Madonna

Madonna ieri attraverso un tweet ha infatti espresso al Papa la sua volontà di incontrarlo. Taggando nel testo il profilo twitter del Pontefice la cantante spiega le motivazioni della richiesta di colloquio. “Sono una brava Cattolica, lo giuro! Volevo dire, non lo giuro!” così inizia il tweet Madonna, con simpatia e tramite un “gioco di parole” sulla vecchia ammonizione del “non si giura!“, scrive a Papa Francesco. “Sono passati un paio di decenni dalla mia ultima confessione – ammette – sarebbe possibile incontrarci un giorno per discutere di alcune questioni importanti?” twitta. Ma quali sono le questioni importanti che la popstar necessita di discutere con il Pontefice? La risposta arriva nello stesso tweet: “Sono stata scomunicata tre volte, non mi sembra giusto“. Questa la motivazione della richiesta: alcune presunte scomuniche a suo carico. Milioni di utenti hanno subito retwittato e messo ‘mi piace’ al post che si conclude con un: “Cordiali saluti, Madonna“.

Le presunte scomuniche

Le scomuniche di cui parla la popstar in realtà non sono mai state annunciate pubblicamente dalla Chiesa. Pare non esserci una conferma del Vaticano sulle presunte “sacre ammonizioni” alla cantante, nonostante lei sostenga di possederle. Non avendo una conferma pubblica vaticana ne tantomeno ulteriori dettagli dati dalla cantante, non possiamo sapere perchè Madonna sarebbe stata scomunicata. Possiamo però cercare d’immaginare a quali episodi siano ricollegate. Madonna nel 1989 pubblicò il video musicale della famosissima hit ‘Like a Prayer‘. I luoghi del video richiamano, tra chiese e statue, ambienti sacri. La scomunica potrebbe essere arrivata perchè Madonna nel video canta con delle croci infuocate sullo sfondo. Nonostante possa sembrare eccessivo per alcuni oggi, il video di Madonna all’epoca fece storcere il naso ad una parte dell’opinione pubblica.

Un’altro episodio ricollegabile potrebbe essere la scelta della sceneggiatura sul palco del Confessions Tour. Il settimo tour di Madonna, 2006, aveva infatti tra le scenografie un’enorme croce di swarovsky sulla quale la stessa popstar cantava uno dei pezzi in scaletta per quel tour. Questi gesti però, se si guarda l’intera carriera della popstar, vanno probabilmente contestualizzati come delle semplici provocazioni piuttosto che come degli atti di “blasfemia”. Non possiamo con certezza stabilire quali siano le cause di queste tre scomuniche, così come la loro effettiva esistenza. Non ci rimane che aspettare, qualora arrivi, la riposta del Pontefice alla curiosa richiesta di Madonna.