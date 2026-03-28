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Madonna dell’Arco “a mezzo servizio” ad Afragola, stop a processioni e paranze non autorizzate

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Madonna dell'Arco
Madonna dell'Arco "a mezzo servizio" ad Afragola, stop a processioni e paranze non autorizzate
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In vista delle celebrazioni dedicate alla Madonna dell’Arco arriva un provvedimento che punta a mettere ordine nello svolgimento degli eventi su strada.

Il comandante della Polizia locale di Afragola, colonnello Antonio Piricelli, ha firmato l’ordinanza numero 69/2026 che introduce il divieto assoluto di organizzare manifestazioni sulla pubblica via senza le necessarie autorizzazioni.

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Madonna dell’Arco “a mezzo servizio” ad Afragola, stop a processioni e paranze non autorizzate

L’ordinanza stabilisce che “è fatto assoluto divieto a tutte le associazioni, comitati, paranze e circoli di organizzare e svolgere eventi e/o manifestazioni sulla pubblica via senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia”. La disposizione è in vigore a partire dal 23 marzo 2026 e resterà valida fino a nuova comunicazione.

Ogni anno, nel periodo pasquale, tra il Lunedì in Albis e la domenica successiva, numerose realtà associative promuovono iniziative in onore della SS. Maria dell’Arco. Manifestazioni che attirano un elevato numero di partecipanti, con conseguente afflusso di veicoli e diffusione di musica ad alto volume. Già lo scorso anno il Comune aveva regolamentato modalità e tempi attraverso una specifica nota indirizzata alle associazioni.

L’amministrazione evidenzia come, ad eccezione degli eventi istituzionali, delle messe e delle processioni religiose, le altre iniziative abbiano carattere privato. Proprio per la consistente partecipazione di pubblico, si rende necessario adottare misure a tutela dell’incolumità pubblica e privata, oltre a prevedere eventuali limitazioni alla circolazione stradale nelle aree interessate.

L’ordinanza impone inoltre agli organizzatori autorizzati di concludere tutte le manifestazioni entro e non oltre le ore 20 dello stesso giorno. Il mancato rispetto delle disposizioni comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge e il deferimento all’autorità giudiziaria.

Il provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune e trasmesso alle autorità competenti, tra cui commissariato di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. Contro l’ordinanza è possibile presentare ricorso al Tar Campania entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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