Maltempo al sud Italia, scuole chiuse in molte città: allerta meteo rossa in Sicilia

Domani le scuole saranno chiuse a Catania, Siracusa, Noto, Modica e Acicastello, Viagrande, Bronte, Acicatena, Palazzolo Acreide, Gela, Milazzo, nelle Eolie, a Canicattì, Palma di Montechiaro. Naro, a Enna, Leonforte e Troina. I sindaci delle città hanno deciso a causa dell’allerta meteo rossa.

LA LISTA COMPLETA

CATANIA

Catania

Acireale

Aci Castello

Paternò

Belpasso

Biancavilla

Caltagirone

Giarre

Gravina

Adrano

Bronte

Viagrande

Aci Catena

Pedara

San Giovanni la Punta

San Gregorio

Santa Maria di Licodia

Maletto

Maniace

Mirabella Imbaccari

Randazzo

Misterbianco

Valverde

MESSINA

Barcellona Pozzo di Gotto

Milazzo

Taormina

Letojanni

Giardini Naxos

Alì Terme

Castelmola

Santa Teresa di Riva

Roccalumera

Savoca

Furci Siculo

Forza D’Agrò

Mandanici

Scaletta Zanclea

Fiumedinisi

ENNA

Enna

Aidone

Leonforte

Troina

Regalbuto

Gagliano Castelferrato

AGRIGENTO

Agrigento

Licata

Palma di Montechiaro

Canicattì

Naro

SIRACUSA

Siracusa

Noto

Carlentini

Canicattini Bagni

Palazzolo Acreide

Sortino

CALTANISSETTA

Caltanissetta

Gela

Campofranco

Mazzarino

Marianopoli

Resuttano

RAGUSA

Ragusa

Chiaramonte Gulfi

Comiso

Giarratana

Ispica

Modica

Pozzallo

Scicli

Vittoria

LA SITUAZIONE A NAPOLI

La protezione civile regionale ha diramato dalle ventidue di oggi e fino alle 10 di domani venerdì 25 ottobre l’ allerta meteo -di colore giallo per “Precipitazioni a possibile carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche intense con possibili raffiche nei temporali”. Il servizio comunale Verde della Città ha disposto la chiusura per la giornata di domani dei parchi pubblici.

Il servizio tecnico scuole raccomanda ai dirigenti scolastici di non far frequentare in modo stanziale le aree esterne pertinenziali agli edifici scolastici con presenza di alberature e non utilizzare le attrezzature e le aree destinate ad attività ludiche all’aperto fino all’orario di validità dell’allerta meteo.