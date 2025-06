Marano. Gli ex Uffici Sime Costruzioni affidati all’Ente Idrico Campano

PUBBLICITÀ

Venerdì 13 giugno , alle ore 13:00, gli ex Uffici Sime Costruzioni siti in via Puccini, a Marano di Napoli, locali confiscati alla criminalità organizzata, saranno formalmente consegnati all’Ente Idrico Campano. Il sindaco Matteo Morra, che ha fortemente voluto l’affidamento del bene, consegnerà le chiavi al presidente dell’Ente Idrico Campano, Luca Mascolo.

La struttura simbolo degli “affari” della camorra ospiterà la sede del Distretto Napoli Nord dell’Ente Idrico. La zona della “Cesina”, dunque, da epicentro del clan diventerà epicentro di legalità: sono due, infatti, i Beni Confiscati che l’Amministrazione Morra ha ridato alla collettività. Oltre all’Ente Idrico Campano, poche settimane fa (sempre in un bene confiscato alla famiglia Simeoli) sono stati assegnati dei locali all’Asl Napoli 2 Nord.

Alla cerimonia di consegna parteciperanno il sindaco di Marano, Matteo Morra, il consigliere delegato ai Beni confiscati Davide Di Luccio, il presidente dell’Ente Idrico Campano, Luca Mascolo, e il coordinatore del Distretto Napoli Nord, Luigi Sarnataro.

PUBBLICITÀ