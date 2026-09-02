Mariama uccisa in strada, era al suo primo giorno di lavoro

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Mariama Barry è stata investita e uccisa a Santa Maria di Sala mentre stava andando al lavoro, a Mestre, per il suo primo giorno d’impiego. La ventenne stava attraversando la strada in direzione di una fermata dell’autobus, quando all’improvviso sarebbe stata colpita dal rimorchio di un mezzo pesante. Dopodichè è finita sull’asfalto per poi essere investita fatalmente da un furgone, il cui conducente non è riuscito a frenare in tempo. Inutili i tentativi di soccorso, proprio mentre arrivavano i familiari.