Muore dopo la puntura di un insetto, fatale lo shock per Alex

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Una domenica in montagna con gli amici, poi la puntura di un insetto e una reazione fatale. È morto così Alex Ammendolia, sindacalista molto conosciuto negli ambienti del Cub Sanità. A provocarne il tragico decesso sarebbe stato uno shock anafilattico innescato dalla puntura, probabilmente di un’ape o di una vespa. Ammendolia si trovava nella zona del Cuneese per un’escursione insieme ad alcuni amici.

Aveva trascorso gli anni della crescita a Saint-Marcel, località nella quale vive ancora la sua famiglia. Successivamente si era trasferito a Torino, città in cui risiedeva ormai da alcuni anni. La notizia della sua morte ha avuto immediata eco nel mondo sindacale, dove Alex aveva costruito il proprio percorso. La tutela dei lavoratori e delle lavoratrici era al centro della sua attività. All’interno del sindacato era considerato un dirigente con importanti prospettive di crescita e con la possibilità di assumere responsabilità sempre maggiori.

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