Una mascherina chirurgica per coprire la targa dei propri veicoli e attraversare indisturbati la ZTL dell’istmo di Nisida. Questo il bizzarro trucchetto utilizzato da due automobilisti un 28enne di Mugnano e un 19enne di Giugliano, entrambi già noti alle forze dell’ordine. La gioia di aver risparmiato diverse centinaia di euro per aver ingannato le telecamere, però, è durata poco: i carabinieri, impegnati in un posto di controllo pochi metri dopo il varco, hanno notato le mascherine, fermato i veicoli e sanzionato i 2 furbetti.

I militari della Compagnia di Bagnoli, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio, hanno monitorato l’area che da Coroglio si estende fino a Fuorigrotta.

Oltre ai due furbetti, i carabinieri hanno denunciato una giovane coppia per detenzione di droga a fini di spaccio. Nella loro abitazione 19 grammi di marijuana e materiale vario per il confezionamento. Stessa sorte per un 42enne, sorpreso in strada in violazione della misura dei domiciliari a cui era sottoposto. 123 le persone identificate, 62 i veicoli passati al setaccio. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.

Infatti, come segnalato da un cittadino al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, diverse auto ( alcuni veicoli in generale) si addentrerebbero nell’area interdetta al traffico veicolare occultando le targhe per non essere ricevere la sanzione amministrativa.

“È una questione della quale ci stiamo già occupando da un po’ di tempo. A Marechiaro, così come in altre Ztl ed aree pedonali della città come quella di Nisida, sta dilagando il fenomeno d’occultamento della targa, a volte coperta con le mascherine anti-covid. Bisogna correre ai ripari e prevedere maggiori controlli ai varchi.

Qualche settimana fa abbiamo istituito un Osservatorio sulle targhe occultate attraverso il quale i cittadini possono segnalarci tutti quei veicoli le cui targhe vengono coperte, da mascherine o altro, per poter attraversare impunemente i varchi delle Ztl e delle aree pedonali, oppure, ancor peggio, per poter commettere dei crimini.

Chiediamo alle forze del ordine la massima attenzione e di intervenire in maniera più diretta ed immediata, per identificare chi infrange le regole e/o commette reati.”- hanno commento il Consigliere Borrelli ed il conduttore radiofonico de La Radiazza Gianni Simioli.