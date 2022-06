Matrimonio rovinato per Britney Spears, l’ex fa irruzione durante le nozze: il video

“Mi ha invitato Britney Spears, sono Jason Alexander, il suo primo marito. Sono qui per rovinarle il matrimonio“. Nel corso di una folle diretta instagram, il primo marito della cantante pop – Jason Alexander per l’appunto – ha fatto irruzione nella casa di Spears con l’intento dichiarato di far saltare il suo matrimonio con il ballerino Sam Asghari.

Le nozze da sogno di Britney Spears e Sam Asghari

Doveva essere il giorno del coronamento di un sogno, dopo quattro anni di amore. Ma per Britney Spears non c’è pace. Giovedì 9 giugno, giorno del matrimonio della cantante con Sam Asghari, incontrato nel 2016 sul set del video musicale di «Slumber Party», il primo marito della pop star, Jason Alexander, ha tentato di rovinarle la festa facendo irruzione nell’abitazione di Britney nella contea di Ventura, Los Angeles, California. La notizia è stata riportata dal sito Usa «Tmz».

L’intervento della polizia per fermare l’ex Jason Alexander

La polizia è stata inviata alla residenza della cantante per indagare su una denuncia di violazione di domicilio. Alexander ha tentato di infiltrarsi nella cerimonia, ma gli uomini della security sono riusciti a fermarlo. Trattenuto all’esterno della residenza, è stato poi ammanettato e arrestato dalla polizia. Britney aveva sposato Alexander, un suo amico d’infanzia, nel 2004. Nozze lampo celebrate a Las Vegas e durate solo 55 ore prima di essere annullate.

La storia d’amore tra Britney e Asghari

Britney e Asghari, modello e personal trainer, si sono fidanzati ufficialmente nel settembre scorso, poco prima che un tribunale di Los Angeles liberasse la cantante di Baby One More Time dalla tutela legale che dal 2008 ne limitava l’esistenza. Una decisione arrivata dopo una lunga battaglia legale per annullare la conservatorship, una tutela che scatta per le persone con problemi mentali, esercitata per tredici anni dal padre Jamie Spears che, insieme a un curatore, ha gestito tutte le attività della pop star, compresi i suoi beni, stimati in circa sessanta milioni di dollari.