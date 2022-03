Metropolitana Napoli-Afragola, il progetto è realtà: ci saranno 20 treni di ultima tecnologia

E’ in fase di pubblicazione il nuovo “Decreto Metropolitane“, con il quale verranno finanziati altri 2 lotti (oltre quello già finanziato) del grande progetto di collegamento, tramite metropolitana, tra il centro di Napoli e la Stazione di Afragola Alta Velocità.

Il progetto, fermo da anni e rilanciato dal Presidente De Luca nel 2016 con il finanziamento per circa 4 milioni dello studio di fattibilità promosso da ACAMIR, prevede 13 nuove stazioni nei territori di Napoli, Casoria ed Afragola ed una grande riqualificazione urbana nelle aree coinvolte, oltre a 2 depositi. Il sistema di controllo sarà di tipo “driverless” e il servizio sarà gestito a regime con 20 treni di ultima tecnologia.

L’ottima sinergia tra Regione Campania e Comune di Napoli ha consentito di recuperare risorse per 1,2 MLD € che corrispondono ai primi 3 lotti da realizzare; e consentirà all’azienda regionale EAV, che è stato individuato quale soggetto attuatore, di indire la conferenza di servizi e poi la gara già entro la fine del 2022.

La LAN (Linea Napoli-Afragola) è un progetto di grande rilevanza per i cittadini dell’area Nord di Napoli che potranno usufruire di un collegamento veloce e moderno con la stazione dell’AV e con il centro del capoluogo verso Sud; lo stanziamento dei fondi ancora necessari per il completamento di questa nuova metropolitana saranno una priorità della prossima programmazione regionale, così come verrà finanziata la Bretella di collegamento verso Arzano, il cui progetto è in corso e si sta valutando di prolungare sino al territorio di Giugliano.

La Tav Italo arriva ad Aversa

Cresce il network di Italo in Campania: dal 12 giugno (in occasione del nuovo orario estivo) anche Aversa sarà servita dai treni della società. 2 servizi giornalieri che permetteranno di connettere Aversa a Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Rovigo, Padova, Mestre e Venezia. Ci sarà un treno che partirà da Aversa alle 6:26 (il convoglio partirà da Napoli alle 6:07 e sarà ad Aversa alle 6:24) per essere a Roma Termini alle 7:35, alle 8:02 a Tiburtina, alle 9:31 a Firenze

Santa Maria Novella, alle 10.18 a Bologna Centrale, alle 11:04 a Rovigo, alle 11:25 a Padova, alle 11:42 a Mestre, per finire la corsa a Venezia Santa Lucia alle 11:55.

Da nord verso sud invece sarà possibile arrivare ad Aversa alle 21:19: il treno partirà da Venezia alle 16:05, da Mestre alle 16:17, da Padova alle 16:35, da Rovigo alle 16:56, da Bologna alle 17:42, da Firenze alle 18:28, da Roma Tiburtina alle 19:57 e da Roma Termini alle 20:15. Questo servizio ripartirà alle 21:21 proseguendo per Napoli Centrale, dove arriverà alle 21:47. Orari studiati per consentire ai cittadini campani di partire di prima mattina, avere tutta la giornata e rientrare in serata. Un’ottima opportunità per muoversi in giornata, andata e ritorno, con tutti i comfort ed i servizi dell’alta velocità.

“Abbiamo deciso di inserire Aversa nel nostro network perché conosciamo le potenzialità del territorio” commenta Fabrizio Bona, Chief Commercial Officer di Italo. “Questo è un primo passo, siamo certi che Aversa risponderà bene all’arrivo dei nostri treni che garantiranno ai viaggiatori sicurezza, comfort e servizi di eccellenza che da sempre ci contraddistinguono”.