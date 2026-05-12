HomeCronacaMinacce di morte per riavere i soldi 'prestati', tre arresti ad Ercolano
CronacaCronaca locale

Minacce di morte per riavere i soldi ‘prestati’, tre arresti ad Ercolano

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Minacce di morte per riavere i soldi 'prestati', tre arresti ad Ercolano
Minacce di morte per riavere i soldi 'prestati', tre arresti ad Ercolano
PUBBLICITÀ

Per delega del Procuratore Distrettuale di Napoli, si comunica che, nell’ambito di attività di indagine diretta dalla Procura della Repubblica, i militari della Tenenza Carabinieri di Ercolano e del Nucleo Operativo Compagnia CC Torre del Greco hanno eseguito una ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 3 persone (delle quali, una sottoposta alla misura della custodia in carcere, due a quella degli arresti domiciliari) gravemente indiziate dei reati di usura ed estorsione, delitti aggravati dal metodo mafioso.

In particolare gli indagati, dapprima avrebbero concesso alla vittima un prestito a tasso usurario e, successivamente, avrebbero preteso il pagamento dei ratei usurari con reiterate violenze e minacce tipiche degli appartenenti ad associazioni camorristiche.

PUBBLICITÀ

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.

Spende 50 euro falsi in profumeria, denunciato un 26enne di Napoli

 

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ