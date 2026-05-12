Minacce di morte per riavere i soldi ‘prestati’, tre arresti ad Ercolano

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Per delega del Procuratore Distrettuale di Napoli, si comunica che, nell’ambito di attività di indagine diretta dalla Procura della Repubblica, i militari della Tenenza Carabinieri di Ercolano e del Nucleo Operativo Compagnia CC Torre del Greco hanno eseguito una ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 3 persone (delle quali, una sottoposta alla misura della custodia in carcere, due a quella degli arresti domiciliari) gravemente indiziate dei reati di usura ed estorsione, delitti aggravati dal metodo mafioso.

In particolare gli indagati, dapprima avrebbero concesso alla vittima un prestito a tasso usurario e, successivamente, avrebbero preteso il pagamento dei ratei usurari con reiterate violenze e minacce tipiche degli appartenenti ad associazioni camorristiche.

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Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.