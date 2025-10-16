PUBBLICITÀ
Montagna di soldi e droga in auto: due ragazzi fermati tra Agnano e Pozzuoli

Antonio Mangione
Due giovani in auto percorrono via Vicinale abbandonata, tra Agnano e il confine con Pozzuoli.
La strada è isolata, il suo nome lo conferma. Quando i carabinieri notano quei fari allontanarsi da un villino, in piena notte, decidono di vederci chiaro.
Il sospetto che qualcosa non andasse è confermato dalla brusca accelerazione che segue all’accensione dei lampeggianti.
Il veicolo, fermato nei pressi dell’ingresso alla tangenziale di Agnano, è guidato da un 25enne, con lui un coetaneo.
Addosso mille euro in contanti e 10 sim ancora da attivare. Entrambi, già noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati per ricettazione.
Ritenendo che nell’abitazione dalla quale erano stati avvistati ci fosse altro di ambiguo, i militari sono tornati indietro. E nell’appartamento di un 22enne incensurato, hanno trovato 109 grammi di hashish, 711 di marijuana, 8 di cocaina e 340 euro in contante.
Il giovane non ha saputo fornire spiegazioni anche per una pistola e una carabina senza tappo rosso ritrovate.
E’ finito in manette per detenzione di droga a fini di spaccio ed è ora in carcere, in attesa di giudizio.

