Morte del piccolo Domenico, il Monaldi sospende due dirigenti medici

Gianluca Spina
Gianluca Spina
Ultima modifica:
L’Azienda Ospedaliera dei Colli, acquisiti gli atti dei procedimenti disciplinari, ha assunto i provvedimenti di sospensione dal servizio di due dirigenti medici coinvolti nella grave e dolorosa vicenda del piccolo Domenico.

È quanto si apprende da una nota diffusa in serata dall’azienda ospedaliera. “Prosegue – si spiega – per gli altri sanitari coinvolti l’iter disciplinare secondo la normativa vigente. L’azienda intende precisare di essersi immediatamente attivata per fare chiarezza su quanto accaduto, in trasparenza e nel rigoroso rispetto della legge”.

