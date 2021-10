Nella mattinata odierna, i carabinieri della Compagnia di Casa] di Principe hanno eseguito in quel comune un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di PIETRO C., incensurato, cl. ’92, per il reato di omicidio stradale, commesso in Casal di Principe nella notte tra il 10 e 1’11 ottobre 2021. A perdere la vita fu il povero Ciro Modugno di 15 anni (leggi qui l’articolo).

Il 29enne è ritenuto responsabile di aver investito, avendo invaso con la propria autovettura la corsia opposta al senso di marcia guidando sotto l’effetto di alcool e cocaina, un giovane quindicenne del posto in sella al proprio ciclomotore, deceduto in ospedale poche ore dopo per le ferite riportate. Le indagini esperite hanno consentito tuttavia di ricostruire la dinamica dell’evento ed eseguire l’odierna misura cautelare.