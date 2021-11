Movida napoletana allo sbando. I ‘cicchetti’ venduti a bassissimo costo hanno favorito l’aumentare dei minorenni che ogni weekend finiscono in coma etilico. Ad ogni modo, come si legge su Il Mattino, nell’ultimo periodo si sta stringendo il cerchio attorno ai gestori che non rispettano le regole.

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è intervenuto oggi sul tema delle verifiche: “Nel weekend sono arrivati segnali concreti dai controlli interforze messi in campo in città con l’organizzazione della Questura su coordinamento della Prefettura nei luoghi più frequentati dai giovani. Si tratta di un risultato importante, mentre prosegue il percorso dell’Amministrazione improntato al confronto con tutte le parti coinvolte nei quartieri interessati dalla ‘movida’, i residenti, gli esercenti ed i giovani“.

Le parole del primo cittadino arrivano in seguito all’operazione svolta tra venerdì e sabato dagli agenti del Commissariato Montecalvario, dai militari dell’Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e dagli agenti della Polizia Locale, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, delle Unità Cinofile e dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale.