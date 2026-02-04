PUBBLICITÀ
HomeCronacaNapoli, 2mila euro falsi sotto lo sterzo di una Porsche: arrestato noto...
CronacaCronaca locale

Napoli, 2mila euro falsi sotto lo sterzo di una Porsche: arrestato noto ciclista

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Ultima modifica:
Napoli, 2mila euro falsi sotto lo sterzo di una Porsche arrestato noto ciclista
Napoli, 2mila euro falsi sotto lo sterzo di una Porsche arrestato noto ciclista
PUBBLICITÀ

2mila euro falsi sotto la scatola dello sterzo, 24enne sammarinese arrestato dai Carabinieri
Qualcosa in quella Porsche Macan targata San Marino ha acceso la curiosità di una pattuglia dei Carabinieri della PMZ Centro.
Non la solita targa polacca e nell’abitacolo due persone circondate da vetri oscurati.
Parcheggiata in piazza Municipio, la supercar tedesca sembra suggerire un controllo.
I militari si avvicinano e chiedono agli occupanti di uscire dal veicolo. Alla guida un 24enne sammarinese, Andrea Piccolo, ciclista professionista
Con lui un 23enne e sui sedili posteriori – notato solo in un secondo momento – un uomo che dorme rannicchiato.
Non sembrano particolarmente agitati, almeno fino al momento in cui uno dei due carabinieri nota sotto alla scatola dello sterzo una piccola fessura e un pezzo di giornale.
Punto inusuale dove piazzare le pagine di un quotidiano.
Con delicatezza smonta la plastica e scopre un pacchetto al cui interno sono avvolti 2mila euro in banconote da 20 euro. Tutte false.
In auto anche un manganello telescopico.
Il 24enne finisce in manette, arrestato per possesso di banconote falsificate. È ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio. Risponderà anche di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, insieme al 23enne e allo zio 56enne appena risvegliatosi dal sonno.

PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati