Napoli. Aperitivi di Natale e festa di Capodanno, il sindaco annuncia l’ipotesi blocco

Il sindaco Gaetano Manfredi ha annunciato l’ipotesi del blocco per gli apertivi della vigilia di Natale e per il Capodanno a Napoli. Il primo cittadino, infatti, ha dichiarato: “Stiamo ragionando e avremo anche altri incontri la prossima settimana sia per discutere delle modalità del 24 dicembre sia per valutare la situazione del 31. Seguiremo l’andamento dei contagi di questa settimana e poi faremo una valutazione. In merito al Capodanno abbiamo già trovato una doppia soluzione: o in piazza o un evento dal vivo trasmesso televisivamente. L’andamento dei contagi ci fa preoccupare, il tema della sicurezza è fondamentale“.

STRETTA SUGLI APERITIVI A POZZUOLI

Negli ultimi giorni c’è stato a Pozzuoli un aumento dei contagi da covid-19 e per questo motivo il sindaco Vincenzo Figliolia stoppa gli aperitivi di Natale. “La pandemia non è ancora debellata e non ci possiamo permettere di abbassare la guardia. Mi appello pertanto al buon senso dei cittadini, dei giovani soprattutto, invitandoli a rispettare le misure già in vigore con l’ordinanza regionale e di utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale nelle aree all’aperto di maggior affollamento.

“A tal proposito vi anticipo che firmerò un’ordinanza con la quale sarà vietata per le prossime festività, a partire già dal 7 dicembre, l’organizzazione di eventi che comportino eccessivi assembramenti di persone nei luoghi pubblici e mi riferisco in particolare ai cosiddetti “aperitivi” della movida. Capisco che i giovani vogliono divertirsi ma lo possono fare anche in altro modo, evitando gli assembramenti che facilitano la trasmissione del virus. Ne va di mezzo la nostra salute e questo non lo possiamo dimenticare. Saranno intensificati i controlli da parte della polizia municipale”.

Vincenzo De Luca lascia libero arbitrio

Nella prima settimana di dicembre De Luca esprime la sua posizione riguardo le feste in piazza. “Decidano le singole amministrazioni nella propria responsabilità” queste le parole del governatore, che lascia il libero arbitrio ai comuni. Vincenzo De Luca non cambia le sue idee, ma lascia semplicemente libertà: “Qualcuno dice che con le feste in piazza si riducono quelle in casa, io ho l’impressione che non sia così. Ma decidono i Comuni“. La libertà data alle amministrazioni è motivata da vari fattori. Tante manifestazioni, per esempio, erano già state studiate ed organizzate in modo tale che non si creassero assembramenti e si respirava già aria di polemica da parte di parecchi sindaci.