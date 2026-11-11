Napoli, blitz nel b&b al centro storico: 19 posti letto invece dei 7 dichiarati

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Otto ambienti destinati al pernottamento, per una capacità potenziale di 19 ospiti, a fronte delle tre camere e dei sette posti letto dichiarati al Comune. È quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia Locale di Napoli durante un controllo in una struttura adibita a locazione breve nel centro storico.

L’ispezione è stata effettuata dall’unità specialistica Polizia Turistica nell’ambito delle verifiche sulle attività ricettive extralberghiere. Durante gli accertamenti sono emerse gravi difformità tra quanto dichiarato e l’effettiva organizzazione degli spazi. In particolare, alcuni posti letto erano stati ricavati in locali senza finestre e in ambienti originariamente destinati a ripostiglio.

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Quattro le violazioni amministrative e regolamentari contestate dai caschi bianchi: l’esercizio dell’attività con modalità non conformi alla locazione breve dichiarata, la mancata iscrizione al portale comunale per il pagamento dell’imposta di soggiorno, l’assenza della certificazione per la prevenzione della legionellosi e la mancata presenza dell’estintore previsto dalla normativa.

La documentazione raccolta è stata trasmessa al SUAP e agli uffici comunali competenti, che dovranno valutare la situazione ed eventualmente adottare ulteriori provvedimenti.