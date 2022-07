Napoli brucia, incendio a Posillipo: a rischio l’ospedale Fatebenefratelli

È ancora in corso il vasto incendio scoppiato ieri sera, ma aumentano di intensità stamattina, sulla collina di Posillipo. Due i punti critici: la zona alta, nei pressi dell’ospedale Fatebenefratelli che per il momento non è lambito, e la zona bassa nei pressi di Fuorigrotta e Bagnoli. Diverse le squadre di vigili del fuoco presenti. Utilizzati anche un canadair e un elicottero. Sul posto dalle 6.30 di questa mattina anche una squadra di osservatori civici dell’associazione ACSSA con Pasquale Caputo, Francesco Sollo, e Luisa Russello. Le fiamme non sono ancora state domate. “Visto il doppio innesco, non è escluso che si tratti di un atto intenzionale” spiega il responsabile dell’associazione ACSSA, Pasquale Caputo.