Un incendio è scoppiato poco prima delle 13 in un appartamento al secondo piano in via Merliani, nel quartiere Vomero. Non ci sono feriti, ma le fiamme, divampate per motivi non ancora accertati, hanno provocato molto fumo e paura tra i residenti del civico 79, che sono corsi in strada. L’ appartamento sarebbe abitato da una giovane donna, forse non presente quando è scoppiato l’ incendio. I Vigili del fuoco hanno circoscritto le fiamme, e sono ancora al lavoro.. La Polizia locale ha chiuso al traffico via Merliani. Nell’ edificio interessato dall’ incendio sono in corso lavori di ristrutturazione. Sul posto sono intervenuti tecnici di Eni, Enel ed Italgas per una verifica dei servizi. Grande spavento tra i residenti del quartiere che hanno avvertito la puzza e visto il fumo nero uscire dalla finestra. Pare che non ci sono feriti. Sul posto anche una pattuglia del locale Commissariato per l’ordine pubblico.

I pompieri sono intervenuti dall’esterno dell’edificio per domare le fiamme e successivamente sono riusciti ad entrare nell’appartamento dalla porta ma per fortuna, dalle prime informazioni, in casa non c’era nessuno.

I pompieri stanno spegnendo le fiamme dall’esterno e non sono ancora entrati nell’appartamento, dunque non si sa se ci sono persone all’interno.

Da quando si apprende dai vicini nell’appartamento vive una signora anziana. Ma nessuno risponde. Adesso l’incendio è in fase di spegnimento. Intanto sono arrivate altre due autobotti. In strada si è radunata una folla di curiosi, il traffico del Vomero è andato in tilt.