Napoli, sequestrate 3 tonnellate di prodotti ittici: erano pronti per il cenone di Natale

PUBBLICITÀ

Una vasta operazione interforze ha interessato il centro di Napoli, dove i militari del Nucleo Carabinieri CITES e del Gruppo Forestale, insieme alla Capitaneria di Porto, alla Polizia Municipale e ai tecnici dell’ASL, hanno passato al setaccio l’intera filiera ittica e alimentare. Il blitz ha portato alla luce un quadro allarmante sul rispetto delle norme igienico-sanitarie e sulla tracciabilità dei prodotti venduti.

Nel corso delle verifiche, le forze dell’ordine hanno sequestrato oltre tremila chili di prodotti ittici e alimentari detenuti e commercializzati senza tracciabilità, in violazione della normativa di settore e spesso in condizioni igieniche giudicate gravemente inadeguate. Molti dei prodotti erano conservati in maniera non conforme, tali da rappresentare un rischio per la salute dei consumatori.

PUBBLICITÀ

Due persone sono state denunciate perché trovate in possesso illecito di sessanta chili di Anguilla anguilla, specie considerata vulnerabile e tutelata dalla Convenzione di Washington. Prive di qualsiasi documentazione che ne attestasse la provenienza, le anguille sono state sequestrate e successivamente liberate in mare.

Durante i controlli, i militari hanno inoltre disposto la chiusura di due pescherie, riscontrando gravi carenze igienico-sanitarie. Le sanzioni amministrative elevate superano complessivamente i ventimila euro. Una parte del pescato sequestrato, giudicata idonea all’alimentazione animale, è stata destinata allo Zoo di Napoli, sottraendola ai canali illegali e allo smaltimento improprio.

L’intervento viene definito dagli stessi operatori un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, con l’obiettivo di tutelare al tempo stesso la salute pubblica e l’ecosistema marino. Un impegno necessario per contrastare pratiche predatorie, traffici illeciti e irregolarità che danneggiano le specie vulnerabili e compromettono la filiera legale del settore ittico.