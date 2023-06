Napoli. ‘Sii turista della tua città’ minaccia la chiusura: “E’ dura senza istituzioni che ci supportano”

PUBBLICITÀ

Dopo aver riscontrato notevoli difficoltà arriva il post su Facebook da parte dell’associazione culturale di Napoli “Sii turista della tua città”. Supporto e parole di conforto da parte degli utenti caratterizzano i commenti.

Una decisione difficile

“Forse lasciamo per un po’. Questa è stata l’esperienza più importante delle nostre vite. Abbiamo avuto l’opportunità di rendere le nostre esistenze qualcosa di simile alla meraviglia”. Questo l’incipit del post pubblicato su Facebook dall’associazione culturale “Sii turista della tua città”. La pubblicazione sulla pagina, seguita da 123mila followers, ha ricevuto un riscontro particolarmente emotivo. Nei commenti sono visibili parole di conforto, dispiacere, gratitudine e tanto altro.

PUBBLICITÀ

La mancanza di interesse delle istituzioni

Attraverso il post pubblicato, l’associazione culturale ha messo in risalto una triste realtà che andrà ad inficiare sulla possibilità di rendere Napoli una città sempre più bella. “Ci duole dirlo, ma è impossibile perseguire i nostri obiettivi in simili condizioni. Senza il supporto delle istituzioni comunali e regionali non abbiamo la possibilità di realizzare i nostri progetti. Non ci vengono proposte delle opportunità che ci diano la facoltà di mettere in evidenza le nostre idee. Inoltre senza alcun tipo di finanziamento non abbiamo modo di realizzare quello che desideriamo. Siamo abbandonati al nostro percorso, ormai desolato. Il nostro fulcro è da sempre la valorizzazione di Napoli e il benessere dei napoletani. Eppure nonostante i nostri ideali le istituzioni non ci supportano, anzi ci ignorano”. Queste le parole dell’associazione che hanno catturato l’attenzione degli utenti.

La storia dell’associazione “Sii turista della tua città”

L’associazione artistico-culturale è nata nel 2011 con lo scopo di denotare le bellezze della città di Napoli talvolta surclassate dall’indifferenza e dalla mancanza di conoscenza. La finalità è quella di valorizzare il patrimonio culturale e artistico dell’intero territorio campano per risvegliare una curiosità atrofizzata, impedire la denigrazione dei monumenti e ristabilire il vigore di Napoli. Durante gli anni precedenti l’associazione ha adempito a questi intenti attraverso l’organizzazione di visite guidate, accoglienza turistica e varie attività di sensibilizzazione.

L’associazione ringrazia i suoi membri

Dopo aver esposto le motivazioni secondo le quali, almeno per il momento, sarà impossibile proseguire con l’organizzazione di iniziative e progetti, segue un caloroso ed emozionante ringraziamento. “Realizzare questo progetto è stato possibile soltanto grazie a tantissimi ragazzi e ragazze che hanno donato il loro tempo per la materializzazione di questo sogno che poi è diventato anche il loro. Grazie Carmine, Olindo, Luca, Stefania, Michele e tutti gli altri”. Il post pubblicato su Facebook ha ottenuto una cascata di commenti pullulanti di gratitudine ed emozioni e anche di sconforto e indignazione nei riguardi di una società che non aiuta un’associazione avente nobili ideali.

La conclusione

“Spesso tutto si complica e diventa fin troppo difficile. Magari ci siamo illusi e abbiamo creduto di poter cambiare le cose”. Questa la chiusura del post pubblicato dall’associazione.