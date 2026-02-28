PUBBLICITÀ
HomeCronacaNasce il figlio ma la madre non lo dichiara per settimane: "Il...
CronacaCronaca locale

Nasce il figlio ma la madre non lo dichiara per settimane: “Il padre è in carcere”

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Nasce il figlio ma la madre non lo dichiara per settimane:
Nasce il figlio ma la madre non lo dichiara per settimane: "Il padre è in carcere"
PUBBLICITÀ

A Massa di Somma una 38enne è stata denunciata dai carabinieri per soppressione di stato. I fatti risalgono a fine gennaio, quando la donna ha dato alla luce un figlio. Trascorsa qualche settimana si arriva a fine febbraio e la sinergia tra carabinieri e medici evidenzia un’anomalia nelle carte. La donna, residente a Marano, dagli archivi dell’anagrafe risulta essere ancora “nubile e senza prole”.

Nasce il figlio ma la madre non lo dichiara per settimane: “Il padre è in carcere”

La legge parla chiaro, la dichiarazione di nascita va resa entro dieci giorni dalla nascita. Parte così l’accertamento dei carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio che vanno a casa della donna temendo il peggio. La mamma e il bambino sono in casa, stanno bene e la verità emerge subito. Il compagno della donna è recluso nel carcere di Secondigliano e quando la signora si è recata in Comune per adempiere agli obblighi di legge ha compreso che il neonato rischiava di non avere il cognome del papà.

PUBBLICITÀ

I due, infatti, non sono sposati ed è necessaria la presenza di entrambi i genitori per il riconoscimento. Peccato però che il papà stesse scontando la pena. “Ci vorrebbe un permesso o roba simile, il tempo c’è ancora per regolare la cosa”, avrebbero detto gli impiegati comunali alla donna. Fatto sta che la 38enne tiene che il suo bambino abbia il cognome del papà e quindi decide di attendere. “Tanto manca poco”. L’uomo – classe 1991 – uscirà dall’istituto penitenziario il prossimo 27 marzo. La donna avrebbe atteso fino a quel giorno. Nel frattempo però scatta la denuncia per soppressione di stato. La vicenda avrà comunque il suo lieto fine e nei prossimi giorni il piccolo potrà avere finalmente il cognome del papà.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati