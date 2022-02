Niente più isolamento per i positivi, in Inghilterra il Covid trattato come una semplice influenza

Il premier britannico Boris Johnson punta a eliminare ogni rimanente restrizione anti-Covid vigente in Inghilterra, incluso l’obbligo legale all’isolamento in caso di test positivo, un mese in anticipo rispetto alla data prevista del 24 marzo. Lo ha annunciato oggi, durante il Question Times alla Camera dei Comuni, sottolineando però che deve continuare il “trend incoraggiante” che ha visto un costante calo dei contagi e dei ricoveri in ospedale nelle ultime settimane.

Il primo ministro ha affermato che presenterà la strategia del governo per convivere con il Covid, trattandolo quindi come una endemia e non più come una pandemia, il 21 febbraio, il primo giorno dopo la fine della pausa delle sedute parlamentari.

La Francia verso la revoca del Super Green Pass

E il governo francese ritiene che ci siano “motivi di sperare” che tra “fine marzo e inizio aprile si possa revocare il pass vaccinale”, equivalente transalpino del super green pass adottato dall’Italia: lo ha detto oggi il portavoce dell’esecutivo di Parigi, Gabriel Attal, al termine del consiglio dei ministri. Un ottimismo dettato a suo avviso dal miglioramento della situazione sanitaria. (ANSA).