Nola. Fuggono con i cani dopo la segnalazione di abbandono, ritrovati dopo l’indagine-lampo

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ieri mattina una segnalazione ha attivato i carabinieri della compagnia di Nola per un presunto caso di abbandono di animale.

Quando i militari sono arrivati sul posto non hanno trovato né il cane indicato nella chiamata né il proprietario, un 38enne del posto. L’assenza di elementi immediati non ha però fermato gli accertamenti.

Gli investigatori del nucleo radiomobile di Nola e del nucleo forestale di Marigliano, infatti, hanno passato in rassegna le telecamere della zona e raccolto informazioni tra residenti e commercianti. Le immagini e le testimonianze hanno ricostruito una dinamica diversa da quella ipotizzata all’inizio: un 50enne, alla guida del suo furgone, era stato visto raggiungere l’abitazione del 38enne e andar via con due cani di razza Amstaff.

Rintracciato il veicolo dopo alcune ore, i carabinieri hanno trovato entrambi gli animali a bordo. I due cani sono stati sequestrati e messi in sicurezza. La posizione dei due uomini è ora al vaglio degli inquirenti, che stanno approfondendo la natura dell’intervento del 50enne e verificando eventuali responsabilità per abbandono o altre violazioni in materia di tutela degli animali.

